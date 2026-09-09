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Karabağlar'da banka şubesinde güvenlik alarmı: soygun iddiası soruşturuluyor

Karabağlar'da bir banka şubesine gelen soygun ihbarı üzerine çok sayıda polis sevk edildi; şube ve çevresi güvenlik çemberine alındı, inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 19:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karabağlar'da banka şubesinde güvenlik alarmı: soygun iddiası soruşturuluyor

Karabağlar'da bankada ihbar sonrası geniş güvenlik önlemleri alındı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan bir banka şubesine yönelik soygun girişimi iddiası, emniyet birimlerini harekete geçirdi. Olay, ilçenin işlek noktalarından biri olan İnönü Caddesi üzerindeki şubede gerçekleştiği bildirilen ihbarın ardından ortaya çıktı.

Olay yerine müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, banka şubesi ve çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturarak olay yerinde inceleme başlattı. İlk müdahale ve çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından şube içinde ve çevresinde delil toplama çalışmalarına ağırlık verildi.

soruşturmanın seyri:

Emniyet yetkilileri, soygun girişiminin hangi yöntemle gerçekleştirildiği, şüpheli veya şüphelilerin durumu ile olay sırasında yaralanan olup olmadığı konularında detaylı çalışma yürüttüklerini açıkladı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, elde edilen bulguların değerlendirilmesinin ardından kamuoyuna ek bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

İZMİR&#039;DE BİR BANKA ŞUBESİNDE SOYGUN GİRİŞİMİ İDDİASI EMNİYET GÜÇLERİNİ HAREKETE...

İZMİR'DE BİR BANKA ŞUBESİNDE SOYGUN GİRİŞİMİ İDDİASI EMNİYET GÜÇLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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