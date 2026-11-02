Karabük otogarında lokantada kadın vuruldu, muhtar aynı silahla intihar etti

Karabük otogarında silahlı saldırı ve intihar

Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali içindeki bir lokantada meydana gelen olayda, iddialara göre Ovacık ilçesine bağlı Çatak Köyü muhtarı V.L. silahla ateş açtı. Saldırıda vücuduna kurşun isabet eden kadın, olay yerinde yere yığıldı; saldırgan daha sonra aynı silahla kendisini vurarak ağır şekilde yaralandı.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, olayda yaşamını yitiren muhtarın cenazesi hastane morguna nakledildi.

Muhtarın geçmişi ve soruşturma:

Edinilen bilgilere göre iki çocuk babası olan muhtar V.L., yaklaşık bir hafta önce eşinden ayrılmıştı ve geçtiğimiz aylarda birkaç kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor; emniyet birimleri ve savcılığın çalışmaları doğrultusunda ayrıntılar netleştirilecek.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Yetkililer, olayın kesin nedeni ve tarafların ilişkisine dair iddiaları doğrulamak için delil toplama ve tanık ifadelerini değerlendirme süreçlerini sürdürüyor.

CENAZE ARACINA TAŞINMASI