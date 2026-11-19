Karabük-Zonguldak yolunda riskli sollama son anda çarpışma engellendi

Karabük-Zonguldak kara yolunda bir otomobilin öndeki üç aracı aynı anda sollamaya çalışması, karşı yönden gelen araçla çarpışma tehlikesi oluşturdu. Olay, araç kamerasına yansıdı.

Olayın ayrıntıları:

Seyir halindeki otomobilin sürücüsü, öndeki üç aracı birden sollamak için karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen araçla yüz yüze gelen otomobil, kısa süreli ve tehlikeli bir karşılaşma yaşadı.

Üzerine doğru gelen aracı fark eden karşı yöndeki sürücü, direksiyonu yol kenarına kırarak müdahale etti ve son anda yapılan manevra ile muhtemel bir kafa kafaya çarpışma önlendi. Hatalı sollama yapan sürücü daha sonra yoluna devam etti.

Güvenlik değerlendirmesi:

Görüntüler, birden fazla aracı sollamaya çalışmanın trafikte ne denli riskli olabileceğini gösteriyor. Ani manevralar bazen kazayı engelleyebilse de, güvenli sollama kurallarına uymak ve yeterli görüş ile hız kontrolü sağlamak hayati önem taşıyor.

Ölümle burun buruna gelinen o anlar, araç kamerasınca kaydedildi ve uygunsuz sollamanın potansiyel sonuçlarını ortaya koydu.

KARABÜK-ZONGULDAK KARA YOLUNDA ÜÇ ARACI AYNI ANDA GEÇMEYE ÇALIŞAN OTOMOBİL, KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLA ÇARPIŞMA TEHLİKESİ YAŞADI