Geçimli köyünde yapılan kısa müdahale

Hakkari-Çukurca kara yolu üzerindeki Geçimli köyünde dağlık alanda mahsur kalan bir keçi, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay, bölge sakinlerinden gelen ihbar üzerine ekiplerin harekete geçmesiyle çözüldü.

ihbar ve yönlendirme:

Edinilen bilgiye göre, durum Hakkari 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı ve bölgeyi kontrol etti.

yerinde müdahale ve sonuç:

Ekiplerin yaptığı kontrol ve yerinde müdahale sonucunda mahsur kalan keçi bulunduğu noktadan güvenli şekilde çıkarıldı. Yapılan kurtarma çalışmasında keçinin herhangi bir zarar görmediği belirtildi.

HAKKARİ-ÇUKURCA KARA YOLU ÜZERİNDEKİ GEÇİMLİ KÖYÜNDE DAĞLIK ALANDA MAHSUR KALAN KEÇİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ZARAR GÖRMEDEN KURTARILDI.