arama çalışmaları sürüyor:

Erdemli ilçesine bağlı Sinap Mahallesi sınırlarındaki Küçükfındık Yaylasında dün akşam saatlerinde kaybolan 76 yaşındaki Mümine Kılıç için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kayıp ihbarı sonrası gece saatlerinde başlatılan arama kurtarma çalışmaları halen yoğun şekilde devam ediyor.

katılan ekipler ve saha organizasyonu:

Çalışmalara jandarma, AFAD, UMKE, AKUT, Erdemli Belediyesi ekipleri ile gönüllüler, yakınları ve vatandaşlar katılıyor. Erdemli Belediyesi'nin desteğiyle bölgedeki aramalarda görev alan ekip sayısı artırıldı; belediyenin 30 kişilik ekibi de koordineli arama yürütüyor.

belediye sorumlusunun açıklaması:

Erdemli Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Sorumlusu Ali Çarpar, 'Gece saatlerinden beri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Erdemli Belediyesi olarak 30 kişilik bir ekiple jandarma, AFAD ve UMKE ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz' dedi. Çarpar, 'Tek temennimiz kendisini sağ salim bulup ailesine teslim etmek' sözleriyle aradaki umut ve kararlılığı vurguladı.

Arama çalışmaları yayla çevresinde yürütülürken, yetkililer bölgeden haber alınamadığını ve ekiplerin araziyi taramaya devam ettiğini bildirdi. Kayıp kadının bulunması için başlatılan çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

76 YAŞINDAKİ KADININ BULUNMASI İÇİN GECE SAATLERİNDEN BU YANA ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR.