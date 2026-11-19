APEC genel oturumunda liderlerin öne çıkan mesajları

Asya-Pasifik Ekonomik İş Birliği (APEC) Zirvesi'nin ikinci gününde liderler, aile fotoğrafı çekiminin ardından yapılan genel oturumda bölgesel iş birliği, ekonomik büyüme ve teknolojik dönüşümün yönünü tartıştı. Oturumda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump öne çıkan konuşmalar yaptı; her üç lider de kendi önceliklerini ve bölge için önerilerini dile getirdi.

Trump'ın süper zeka vurgusu ve ekonomik değerlendirmesi:

ABD Başkanı Donald Trump, konuşmasında Amerikan teknolojik liderliğini ön plana çıkararak, yapay zekâ ve 'süper zeka' alanında ülkesinin iddiasını tekrarladı. Trump, "Süper zekayı biz yeni icat ettik ve bu teknoloji dünyanın dört bir yanındaki insanlar için olağanüstü bir refah ve büyüme ortaya çıkarıyor" sözleriyle bu alandaki öncülük iddiasını sürdürdü.

Trump, bu teknolojinin potansiyelinin yok edilmesine yol açacak uluslararası düzenleme girişimlerine karşı çıktığını belirterek, "süper zekayı kontrol altına alacak veya önünü kesecek her türlü küreselci düzenlemeye ya da girişime karşı çıkıyoruz" dedi. Aynı zamanda teknolojinin olası olumsuz yönlerinin farkında olunması gerektiğini, "neredeyse tamamen iyi, fakat bazı kötü unsurları da var" sözleriyle ifade etti ve bu unsurların dikkatle yönetilmesi gerektiğini ekledi.

Ekonomik performansa dair değerlendirmelerinde Trump, son dönemde enflasyonun olumlu yönde düştüğünü ve "son üç ayda enflasyonu yüzde 2'nin altına indirdiklerini" iddia etti. Ayrıca ekonomik büyüme, yatırım ve istihdam verilerine atıfta bulunarak, son dönemde yeni ekipman yatırımlarının yüzde 21 artış gösterdiğini, ABD'ye 22,2 trilyon dolar tutarında yeni yatırım taahhüdü sağlandığını ve 1 Kasım'a kadar oluşturulan yeni servetin 25 trilyon dolar olduğunu söyledi. Enerji tarafında da Trump, yönetiminin Alaska'da onayladığını belirttiği büyük bir LNG boru hattı ve bölgeye genişletilen enerji ortaklıkları üzerinden ABD'nin rolünü vurguladı.

Trump'ın teknoloji ve enerji eksenindeki yaklaşımı:

Trump, konuşmasında teknolojiye serbestlik tanınması gerektiği görüşünü net biçimde ortaya koydu: süper zekânın ekonomik faydalarını ön plana çıkarıp, küresel düzenleyici müdahalelere karşı çıkma politikasını savundu. Enerji gücü vurgularıyla birlikte ABD'nin hem bölgenin refahına hem de istikrarına bağlı kaldığını belirtti ve bazı bölgesel barış girişimlerine arabuluculuk örnekleriyle dikkat çekti.

Xi'nin iş birliği çağrısı ve Çin'in taahhütleri:

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, APEC'in kuruluşundan bu yana geçen 30 yılı aşkın süreyi anımsatarak Asya-Pasifik toplumunun inşası için dayanışma, açıklık ve entegrasyon gerekliliğini vurguladı. Xi, bölgedeki hızlı ekonomik büyüme ve inovasyonun yeni fırsatlar ve sınamalar getirdiğini belirterek, 'ortak akıl ve sinerji' oluşturma çağrısında bulundu.

Xi, açık bölgeselcilik ve ekonomik entegrasyonun önemine dikkat çekip, Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi (FTAAP) vizyonuna atıfta bulundu; ticaret ve yatırım kolaylaştırma, dijitalleşme ve bölgesel anlaşmaların uyumlaştırılmasının gerekliliğini savundu. Kalkınma ekseninde ise enerji ve gıda güvenliği, kapasite inşası ve sürdürülebilir büyüme üzerinde durdu, yeşil ve düşük karbonlu iş birliğini genişletme çağrısı yaptı.

Xi ayrıca Çin'in somut katkılarını açıkladı: APEC iş birliğini desteklemek üzere 20 milyon ABD doları sağlayacaklarını, Shenzhen'de bir Asya-Pasifik Topluluğu Çalışmaları Merkezi kurulacağını ve dijital teknoloji, sınır ötesi veri akışı, temiz enerji ile KOBİ'lerin gelişimi gibi alanlarda iş birliği kurumları oluşturacaklarını duyurdu.

Xi'nin entegrasyon ve kapsayıcılık mesajı:

Xi, Asya-Pasifik ülkelerinin farklı kalkınma ihtiyaçlarına sahip olduğunu hatırlatarak, iş birliğinin herkese somut fayda sağlaması gerektiğini; bunun için kalkınmanın kapsayıcı, üretken faktörlerin serbest dolaşımını destekleyen ve dışlayıcı olmayan bir çerçeveyle gerçekleştirilmesi gerektiğini savundu. Çin'in finansal ve kurumsal katkıları bu vizyonu hayata geçirmeye yönelik somut adımlar olarak öne çıkarıldı.

Putin'den bölgesel ortaklık vurgusu ve yetkinlik paylaşımı:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de APEC'in 'ortak refah' hedefine destek verdiğini ve söz konusu hedefin forumun kapasitesine uygun olduğunu belirtti. Putin, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen Asya-Pasifik'in güçlü bir dinamizm gösterdiğini; APEC üyelerinin toplam ekonomik büyümesinin bu yıl için yüzde 4,8 öngörüldüğünü aktararak bölgesel iş birliğinin stratejik önemini vurguladı.

Putin, Rusya'nın ASEAN ile ticaret hacminde son 10 yılda yaklaşık yüzde 60 büyüme kaydettiğini ve bölgeye enerji, tahıl ile gübre sevkiyatları yaparak gıda ve enerji güvenliğine katkı sunduklarını ifade etti. Ayrıca Büyük Avrasya Ortaklığı girişimini desteklediklerini, Avrasya Ekonomik Birliği ve diğer bölgesel mekanizmalarla entegrasyon sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Teknoloji alanında Putin, Rusya'nın dijital çözümler ve yapay zekâ konularındaki yetkinliklerini APEC ortaklarıyla paylaşmaya hazır olduğunu söyledi; bunun veri egemenliği ve güvenliğini garanti altına alan koşullar çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

Genel oturum, üç liderin farklı önceliklerini ortaya koyması bakımından dikkat çekti: Trump daha çok piyasa serbestliği, Amerikan liderliği ve enerji-tekno ekonomik kazanımlara odaklanırken; Xi kapsayıcı bölgesel entegrasyon, finansal katkı ve kurum inşası üzerinde durdu. Putin ise bölgesel ekonomik iş birliğinin somut katkılarına, enerji ve tarımsal tedarik zincirlerine ve teknoloji paylaşımına vurgu yaptı. Zirve, Asya-Pasifik için hem rekabet hem de iş birliği gündemini aynı anda görünür kıldı.

OTURUMUN AÇILIŞINI YAPAN ÇİN DEVLET BAŞKANI Xİ JİNPİNG, 30 YILI AŞKIN BİR SÜRE ÖNCE KURULAN APEC'İN BİR ASYA-PASİFİK TOPLULUĞU İNŞA EDİLMESİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLADIĞINI BELİRTEREK, "30 YILI AŞKIN BU SÜREDE BÖLGEMİZ HER GEÇEN GÜN İLERLEMEYE TANIKLIK ETTİ VE HIZLI EKONOMİK BÜYÜME İLE ASYA-PASİFİK'İ İNŞA ETTİ" DEDİ.