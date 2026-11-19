Kaza ve ilk bilgiler:

İlçeler arası yolcu taşıyan otobüs, Diyarbakır-Silvan karayolunda yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kazanın ilk tespit edilen nedeni olarak bildirildi.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların genel durumunun hafif olduğu öğrenildi ve sağlık kuruluşlarındaki ilk müdahalelerin ardından takipleri sürüyor.

Soruşturma ve güvenlik uyarısı:

Emniyet birimleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olayın kesin nedenine yönelik çalışmalar devam ediyor. Yetkililer, sürücü dikkati ve yol güvenliği konusunda uyarıda bulunarak benzer olayların önlenmesine yönelik tedbirlerin önemine vurgu yaptı.

DİYARBAKIR’DA İLÇELER ARASI YOLCU TAŞIYAN OTOBÜS, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI. KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI.