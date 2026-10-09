Karabük'te 100. Yıl Mahallesi'nde sokak ortasında yumruklu arbede

Olayın yaşandığı yer ve gelişimi

Karabük'ün 100. Yıl Mahallesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma alevlenerek yumruklu kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede, bölgede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntüler kavgaya katılanların ve çevredeki insanların müdahale anlarını aktarıyor.

Çevredekilerin müdahalesi ve son durumu

Olay sırasında çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırdı ve kavgaya karışanlar dağıldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre kavga kısa sürdü ve taraflar ayrıldı.

Şu ana dek olayla ilgili resmi bir açıklama ya da adli işlem bilgisi paylaşılmadı; görüntüler ise bölgedeki kısa süreli gerginliği kayıt altına aldı.

Önemli not: Kavganın çıkış nedeni henüz belirlenememiş olup, olayla ilgili detaylar netleştiğinde kamuoyuna yansıtılacaktır.

KARABÜK'TE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA, KISA SÜREDE YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. KAVGA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.