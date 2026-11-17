Çalışmanın kapsamı:

Karabük İl Özel İdaresi, il genelinde köylerin altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüttüğü faaliyetleri 'Her Yerdeyiz' sloganı altında yoğunlaştırdı. Yapılan paylaşımda, ulaşım ve çevre düzenlemelerine yönelik çalışmaların merkeze ve ilçelere bağlı köylerde sürdürüldüğü vurgulandı.

Çalışma yapılan köyler:

Karabük merkez: Cumayanı ve Burunsuz köylerinde; Ovacık: Beydini, Küçüksu, Dudaş, Beydili ve Yürekören köylerinde; Eflani: Karacapınar, Saraycık ve Halkevli köylerinde müdahaleler gerçekleştirildi. Safranboluda Yazıköy, Eskipazarda Şevkiler ve Karahasanlar, Yenicede ise Satuk, Esenköy, Yazıköy ve Gökbel köyleri program kapsamında yer aldı.

Kullanılan ekipman ve saha organizasyonu:

Saha çalışmalarında ekskavatör, kazıyıcı, greyder, dozer ve çöp kamyonları gibi ağır iş makineleri kullanıldı. Çalışma noktalarına göre farklı sayılarda makine ve personel görevlendirilirken, toplamda 27 iş makinesi ve 23 personel ile hizmet verildiği açıklandı.

Yetkililer, yapılan altyapı ve üstyapı düzenlemelerinin köylerde ulaşımın güvenliğini artırmayı, yaşam standartlarını yükseltmeyi ve yerel ihtiyaçlara hızlı yanıt vermeyi amaçladığını belirtti. Karabük İl Özel İdaresi, sorumluluk alanındaki hizmetlerin aralıksız şekilde devam edeceğini duyurdu.

KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ, İL GENELİNDE KÖYLERİN ALTYAPI VE ÜSTYAPI İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK AMACIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.