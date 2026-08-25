Yüz yüze belediyecilik: Umut Yılmaz Selimiye ve Mevlana'da buluştu

Mahalle buluşmaları yerinde tespit sağlıyor:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Selimiye ve Mevlana mahallelerinde düzenlenen buluşmalarda vatandaşlarla bir araya geldi. Göreve başladığı günden bu yana vatandaşlarla iç içe bir yönetim anlayışını sürdürdüğünü belirten Yılmaz, farklı yaş gruplarından gelen talepleri doğrudan dinledi ve ihtiyaçları yerinde tespit etti.

Toplantılarda altyapı, temizlik, güvenlik ve sosyal donatılara ilişkin talepler öne çıktı. Başkan Yılmaz, belediyeciliğin yalnızca hizmet üretmek olmadığını vurgulayarak, "Tek bir hemşerimizin dahi kendini yalnız ve unutulmuş hissetmediği bir Şehitkamil için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Sosyal belediyecilik ve destek kapsamı:

Yılmaz, belediyenin sosyal hizmetlere verdiği önemi de anlatarak düzenli olarak yaklaşık 60 bin aileye sosyal yardım ulaştırıldığını ifade etti. Yapılan çalışmaların dar gelirli ailelerden çocuklara, emeklilerden ihtiyaç sahibi vatandaşlara kadar geniş bir kitleye destek olduğunu belirtti ve sosyal yardımın ekonomik desteğin ötesinde sosyal hizmetlerle de desteklendiğini söyledi.

Sahada çözüm odaklı yaklaşım:

Başkan, her mahallede vatandaşın sesini dinlemenin ve sahada tespit yapmanın öncelik olduğuna dikkat çekti. Mahalle ziyaretlerinde aktarılan sorunları not aldıklarını, öncelik sırasına göre çözüm için ekipleri yönlendirdiklerini belirtti. "Biz Şehitkamil’i hemşerilerimizle birlikte yönetiyoruz. Vatandaşımız ne istiyor, hangi sorun yaşanıyor, hangi hizmete ihtiyaç duyuluyor; bunları sahada dinliyoruz. Çünkü bizim için her mahallemiz, her sokağımız ve her hemşerimiz aynı değerde. Daha güzel bir Şehitkamil’i hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretler sırasında vatandaşlar Başkan Yılmaz’a teşekkür ederek taleplerini doğrudan iletme fırsatı bulduklarını söyledi. Belediye yetkilileri, mahalle buluşmalarının süreceğini ve sahada tespit edilen öncelikli konuların takip edileceğini açıkladı.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, SELİMİYE VE MEVLANA MAHALLELERİNİ ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.