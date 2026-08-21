Karabük'te altı adreste düzenlenen operasyonlarda sentetik ve metamfetamin ele geçirildi, üç kişi tutuklandı

Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen altı ayrı narkotik operasyonda değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlarda hakkında işlem yapılan toplam 12 şüpheli bulunurken, bunlardan 3'ü tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

operasyonun yürütülmesi:

Edinilen bilgilere göre operasyonlar, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilgili birimler tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Uygulamalar sırasında farklı adreslerde arama ve tespit işlemleri yapıldı ve toplamda 12 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

ele geçirilen maddeler:

Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında; 5 parça halinde net 2,96 gram, 224 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 14 içimlik peçeteye emdirilmiş 0,1 gram sentetik kannabinoid, 8,13 gram metamfetamin, 6,29 gram reçine esrar, 16 adet sentetik ecza ile ayrıca daralı ağırlığı 1,80 gram, net ağırlığı 0,88 gram sentetik kannabinoid bulundu.

Emniyet yetkilileri, ele geçirilen maddelerin tür ve miktarına işaret ederek soruşturmanın sürdüğünü; adli süreç kapsamında yakalanan şüphelilerin mahkeme işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

KARABÜK'TE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN 6 AYRI NARKOTİK OPERASYONUNDA UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLİRKEN, İŞLEM YAPILAN 12 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI, 2 ŞÜPHELİ İSE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.