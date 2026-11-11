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Karabük'te iki olay: tırın hatalı sollaması ve kurtarıcının sinyalsiz şerit değişimi

Karabük-Bartın kara yolunda hatalı sollama yapan tır çarpışma tehlikesi oluşturdu; şehir merkezinde kurtarıcının sinyalsiz şerit değişimi kayıtlara yansıdı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Karabük'te iki olay: tırın hatalı sollaması ve kurtarıcının sinyalsiz şerit değişimi

Karabük'te iki ayrı trafik ihlali kamerada

Karabük-Bartın kara yolunda ve Karabük şehir merkezinde yaşanan iki ayrı trafik ihlali, çevredeki araçların kameralarına yansıdı. Her iki olay da kısa sürede tehlike yaratırken, çevredeki sürücülerin müdahalesi olası kazaları önledi.

Karabük-Bartın kara yolunda hatalı sollama:

İddiaya göre, hatalı sollama yapan bir tır karşı yönden gelen araçla çarpışma tehlikesi yaşattı. Karşı yönden gelen otomobil sürücüsü, tıra selektör yakarak uyarıda bulundu ve aracını solun sağına yanaştırarak çarpışmayı engellemeye çalıştı. Olay anı, yoldaki başka bir aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi, görüntülerde tırın ani manevrası ve karşı aracın refleksi net şekilde görülüyor.

Karabük şehir merkezinde sinyalsiz şerit değişimi:

Şehir merkezindeki ikinci görüntüde ise bir kurtarıcı, en sağ şeritten sinyal vermeden en sol şeride geçti. 5 şeritli yolda gerçekleşen bu hatalı şerit değişimi, diğer sürücülerin akışını bozdu ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Olay yine başka bir aracın kamerasına yansıdı; kayıtlar ani ve kontrolsüz manevraların yol açtığı riski gözler önüne seriyor.

Her iki olayda da kayıt altına alınan anlar, trafikte kural ihlallerinin ne kadar hızlı tehlike yaratabildiğini gösterirken, diğer sürücülerin anlık müdahalelerinin olası daha ağır sonuçları önlediği görülüyor.

KARABÜK ŞEHİR MERKEZİNDE BİR KURTARICININ SİNYAL VERMEDEN SAĞ ŞERİTTEN SOL ŞERİDE GEÇMESİ TRAFİĞİ...

KARABÜK ŞEHİR MERKEZİNDE BİR KURTARICININ SİNYAL VERMEDEN SAĞ ŞERİTTEN SOL ŞERİDE GEÇMESİ TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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