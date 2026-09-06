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Karabük'te KPSS sabahı: memuriyet hayaliyle sınav merkezine akın

Karabük Üniversitesi'nde 2026 KPSS'ye giren adaylar, kimlik kontrolleri ve son hazırlıkların ardından salonlara alındı; yakınları kampüste bekledi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 10:49

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Karabük'te KPSS sabahı: memuriyet hayaliyle sınav merkezine akın

sınav sabahı ve giriş işlemleri:

Karabük'te memur olma hedefiyle sınava giren adaylar, Karabük Üniversitesi yerleşkesine sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başladı. Kampüste, sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte yoğunluk ve hareketlilik gözlendi. Adaylar, kimlik ve sınav giriş belgelerinin kontrollerinin ardından salonlara alındı.

Sınav öncesi son dakikalarını değerlendiren bazı adayların koşarak fakülte binalarına ulaştığı, ancak yetkililerin düzenli yönlendirmesi sayesinde hiçbir aday sınava geç kalmadı. Adaylar salonlara yerleştirilip sınav görevlileri tarafından bilgilendirildi.

adayların ve ailelerin bekleyişi:

Sınava girenlerin yüzlerinde bir heyecan ve beklenti görüldü; birçok aday bu sınavı kariyerinde bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Aileleri ve yakınları ise üniversite çevresinde toplanarak sınav süresince bekleme alanlarında vakit geçirdi. Bekleyen yakınlar, adayların çıkışını sabırla izledi ve destek verdi.

Gün boyunca görev yapan banka ve sınav görevlilerinin koordinasyonu ile süreç düzenli ilerledi. 2026 KPSS kapsamında yapılan uygulamanın sorunsuz tamamlanması, adayların hazırlıklarının ve sınav düzeninin öne çıktığı bir gün olarak kayda geçti.

KARABÜK’TE MEMUR OLABİLMEK İÇİN KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI’NA (KPSS) GİREN ADAYLAR, SABAHIN ERKEN...

KARABÜK’TE MEMUR OLABİLMEK İÇİN KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI’NA (KPSS) GİREN ADAYLAR, SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE KARABÜK ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ SINAV MERKEZİNE GELDİ. ADAYLAR SINAV HEYECANI YAŞARKEN, AİLELERİ DE ÜNİVERSİTE ÇEVRESİNDE YAKINLARINI BEKLEDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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