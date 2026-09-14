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Karabük'te ters yön sürüşü ve tünelde hatalı sollama görüntülendi

Karabük’te bir sürücü ters yönde ilerleyip trafiği tehlikeye düşürdü; başka sürücü tünelde hatalı sollamada kamyonetle çarpışmaktan kıl payı kurtuldu.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 16:38

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 16:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karabük'te ters yön sürüşü ve tünelde hatalı sollama görüntülendi

Ters yön tehlikesi:

Karabük-Kastamonu kara yolu Navsaklar köyü mevkisinde bir sürücünün ters yönden ilerlemesi, yoldaki diğer araçlar için ciddi risk oluşturdu. Sürücü, karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeyerek hızla ilerledi; bu anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Tünelde hatalı sollama anı:

Karabük-Yenice kara yolunda tünel içinde seyreden başka bir sürücü, önündeki araçları sollamak amacıyla karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen bir kamyonetle burun buruna gelen sürücü, son anda yaptığı manevrayla muhtemel bir kazadan kıl payı kurtuldu. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler, hatalı şerit kullanımı ve ters yönde ilerlemenin trafik güvenliğini nasıl tehlikeye attığını açıkça gösteriyor. Özellikle tünel ve dar yollar gibi görüşün kısıtlı olduğu bölgelerde yapılan hatalı manevralar ağır sonuçlara neden olabiliyor.

Kayıtların taşıdığı önem:

Cep telefonu kayıtları, olayları belgeleyerek sürüş alışkanlıklarının ve yol güvenliği uygulamalarının gözden geçirilmesine zemin hazırlıyor. Bu görüntüler, benzer ihlallerin önlenmesi için denetim ve farkındalığın önemini vurguladı.

Kamuoyuna yansıyan kayıtlar, sürücülere hız ve şerit kurallarına uyma, tehlikeli alanlarda sabırlı olma konusunda bir hatırlatma niteliğinde.

KARABÜK&#039;TE TERS YÖNDEN GİDEN BİR SÜRÜCÜ TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRÜRKEN, BAŞKA BİR SÜRÜCÜ DE TÜNEL...

KARABÜK'TE TERS YÖNDEN GİDEN BİR SÜRÜCÜ TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRÜRKEN, BAŞKA BİR SÜRÜCÜ DE TÜNEL İÇERİSİNDE HATALI SOLLAMA YAPARAK KAZADAN KIL PAYI KURTULDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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