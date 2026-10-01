Karabük'te yürüyüşte kuşaklar arası bağlar ellerle pekişti

Karabük'te düzenlenen farkındalık yürüyüşünde gençler, birlikte yürüdükleri yaşlıların ellerini öperek saygılarını gösterdi. Etkinlik, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edildi.

yürüyüş ve etkinlikler:

Program Kemal Güneş Caddesi'nden başlayarak Güven Kavşağı'nda sona erdi. Yürüyüş sırasında gençlerle yaşlıların omuz omuza ilerlemesi, gençlerin büyüklerin ellerini öpmesi gibi anlar renkli ve anlamlı görüntüler oluşturdu. Ayrıca etkinlik alanında açılan resim sergisi katılımcılar tarafından gezildi.

Gün boyunca hedeflenenin, yaşlı bireylerin toplum içindeki yerini vurgulamak ve aktif sağlıklı yaşlanmaya dikkat çekmek olduğu vurgulandı. Etkinlik, kuşaklar arası bağları güçlendirmeyi amaçlayan bir dizi faaliyeti de içeriyordu.

yetkilinin değerlendirmesi:

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sami Çift, yaptığı konuşmada yürüyüşün amaçlarını toplumun ayrılmaz bir parçası olan yaşlı bireylerin görünür kılınması, aktif yaşlanma bilincinin artırılması ve kuşaklar arası bağların pekiştirilmesi olarak özetledi.

Çift, büyüklerin sosyal hayatın içinde yer almasının, kendilerini güvende ve değerli hissetmelerinin temel ilkeleri olduğunu belirtti ve yaşlıların toplumsal hayata aktif katılımının önemine dikkat çekti.

'Bu nedenle öyle bir nesil yetiştirelim ki gelecek nesil bizi huzurevine bırakmasın', ifadelerini kullanan Çift, son yıllarda huzurevine bırakılan yaşlıların sayısının fazla olduğuna işaret etti.

Çift ayrıca, Türkiye'nin yaşlılara yönelik ihtiyaç ve destekleri karşılayabilecek büyük bir devlet olduğunu söyleyerek, yaşlı bireylere yönelik sağlanan yardımların varlığını ve uygulamaların dünyada benzerine nadiren rastlandığını ifade etti.

Katılımcılar ve organizatörler, benzer farkındalık çalışmalarının süreceğini belirterek, toplumun tüm kesimlerinde yaşlılara yönelik saygı ve destek kültürünün güçlendirilmesinin önemini yeniden vurguladı.

KARABÜK'TE 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜNDE GENÇLER, BİRLİKTE YÜRÜDÜKLERİ YAŞLILARIN ELLERİNİ ÖPEREK SAYGILARINI GÖSTERDİ.