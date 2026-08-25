Ağın'da badem üretimini güçlendirmeye yönelik saha denetimleri

Ağın'da saha çalışmaları aralıksız devam ediyor:

Elazığ'ın Ağın ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen saha kontrolleri sürüyor. Çalışmalar kapsamında ilçedeki badem bahçelerinin genel gelişim durumu ayrıntılı şekilde değerlendiriliyor ve bahçelerin bakım ihtiyaçları tespit ediliyor.

Yerinde kontrollerde hangi konular ele alınıyor:

Teknik ekipler, ürün gelişimi ile birlikte hastalık ve zararlıların varlığı üzerinde yoğunlaşarak gözlem ve taramalar yapıyor. Bahçe içi bakım uygulamaları, budama, sulama ve gübreleme gibi kültürel tedbirlerin uygulanma durumları yerinde inceleniyor.

Üreticilere yapılan bilgilendirmeler ve hedefler:

Yapılan kontroller sırasında üreticilere; düzenli gözlem, zararlı ve hastalık takibi ile gerekli kültürel ve teknik bakım çalışmalarının zamanında uygulanması konusunda rehberlik ediliyor. İlçe müdürlüğü amaç olarak verim ve kaliteli ürün elde edilmesini, muhtemel zararların erken dönemde tespit edilmesini ve üreticilerin bilinçlendirilmesini belirtiyor.

Bu saha çalışmalarıyla, badem üretiminde sürdürülebilir arttırım sağlayacak önlemlerin uygulanması ve yerinde müdahalelerin etkinleştirilmesi hedefleniyor. Teknik personelin düzenli kontrolleri, erken uyarı ve müdahale imkânı sunarak ürün kayıplarının azaltılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

AĞIN’DA BADEM BAHÇELERİNDE SAHA KONTROLLERİ