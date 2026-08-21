Karaburun'da kanat açıklığıyla dikkat çeken şüpheli İHA SAS tarafından yerinde imha edilecek

Karaburun sahilinde şüpheli İHA bulundu

Karadeniz kıyısındaki Arnavutköy Karaburun sahilinde, sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından fark edilen bir insansız hava aracı (İHA) bölge ekiplerine bildirildi. İlk müdahale cankurtaranlar tarafından yapıldıktan sonra Sahil Güvenlik olay yerine geldi ve durum güvenlik güçlerine aktarıldı.

olayın tespit edilmesi ve ilk müdahale:

Sabah olta atan vatandaşların sahilde daha önce görmedikleri bir cismi fark etmesiyle başlayan süreçte, cankurtaranlar bulunduğu konumu belirleyip Sahil Güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye intikal eden ekipler yaptıkları ön değerlendirmede cismin bir İHA olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesi sırasında İHA’nın gövdesi ve geniş kanat yapısının dikkat çektiği belirtildi.

Muhammet Can Çoban, olay yerine gelen cankurtaran şefi olarak süreci şöyle aktardı: Sabah vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine geldiğimizde değişik bir manzarayla karşılaştık. Böyle şeyleri sürekli televizyonlarda görüyorduk. Burada görünce biz de şaşırdık. Sabah olta atan vatandaşlar görüyor ve bize ihbarda bulunuyor. Biz de nerede olduğunu tespit ettikten sonra Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verdik. Onlar da şu anda olay yerinde incelemelerini yapıyorlar

inceleme, güvenlik ve imha kararı:

İlk değerlendirmelerde İHA’nın üzerinde patlayıcı veya mühimmat bulunma ihtimali üzerinde durulunca, bölgeye SAS komandoları sevk edildi. SAS ekipleri olay yerinde teknik inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların ardından güvenlik tedbirleri çerçevesinde İHA’nın bulunduğu noktada yerinde imha edilmesine karar verildi.

Sahilde bulunan cismin drone kamerasıyla havadan da görüntülendiği, çekilen görüntülerde İHA’nın gövdesi ile geniş kanat yapısının öne çıktığı bildirildi. Cankurtaran şefinin ifadelerinde, cismin önünde soba borusunu anımsatan bir bölüm olduğu; ancak içinde bomba olup olmadığının yapılacak teknik inceleme sonucu netleşeceği vurgulandı.

Yetkililer, söz konusu İHA’nın menşei, nasıl kıyıya ulaştığı ve taşıdığı sistemlerin tespitinin yapılacak teknik analizlerle kesinleşeceğini belirtti. Bölgedeki benzer olaylar nedeniyle Karaburun ve çevresindeki Karadeniz kıyılarında daha önce de mühimmat ve savaş kalıntısı olduğu değerlendirilen çeşitli cisimlerin görüldüğü hatırlatıldı.

Olayın soruşturulması sürerken, sahil hattında güvenlik önlemleri artırıldı ve vatandaşların bölgeden uzak durması istendi.

KARABURUN SAHİLDE MÜHİMMAT YÜKLÜ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN İHA BULUNDU