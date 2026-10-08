Karacabey'de gece alevleriyle mücadele: çiftlikteki hayvanlar son anda kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Bursa'nın Karacabey ilçesi Bakırköy Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte dün gece saat 23.45 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü ve çiftliğin çeşitli bölümlerini sardı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Müdahale ve kurtarma:

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin hayvanların bulunduğu bölümlere sıçramasını önlemek için yoğun bir çalışma yürüttü. Çiftliktekiler ve çevredeki vatandaşların desteğiyle hayvanlar son anda telef olmaktan kurtarıldı. Ekiplerin uzun soluklu müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Hasar ve soruşturma:

Yangın sonrası çiftlikte büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Soruşturma tamamlanana dek hasarın boyutu ve olası nedenlerle ilgili çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE BİR ÇİFTLİKTE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. ALEVLERİN KISA SÜREDE BÜYÜDÜĞÜ YANGINDA ÇİFTLİKTE BULUNAN HAYVANLAR, SON ANDA TELEF OLMAKTAN KURTARILIRKEN, İTFAİYE EKİPLERİNİN YOĞUN MÜDAHALESİYLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI.