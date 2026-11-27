Olayın gelişimi ve ilk müdahale:

Bursa'nın Karacabey ilçesi Tavşanlı Mahallesi Bandırma Caddesi üzerindeki, bir holdinge ait yem fabrikasında saat 05.30 sularında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre alevler, fabrikanın mısır kurutma makinası bölümünde başladı ve kısa sürede büyüyerek tesiste panik yaşanmasına neden oldu.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Olay yerine ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, merdiven desteğiyle ve karadan yoğun bir müdahale gerçekleştirdi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda yangın, yaklaşık 3 saatlik çabanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede halen soğutma çalışmaları sürüyor.

Soğutma, görüntüleme ve soruşturma:

Soğutma faaliyetleri sırasında bölgedeki çalışmalar dron ile havadan kayda alındı. Olayla ilgili olarak itfaiye ve polis ekipleri soruşturma başlattı; yangının kesin nedeni yapılacak teknik incelemelerin ardından açıklanacak.

Bursa'da yem fabrikasındaki yangın söndürüldü