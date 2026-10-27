Karacadağ pirinci: taşlık arazilerde biçerdöver ve imeceyle hasat devam ediyor

Diyarbakır'ın volkanik zeminiyle özdeşleşen tescilli Karacadağ pirincinde hasat sezonu başladı. Mart-Nisan aylarında sürülmeden taşlık arazilere atılan tohumlar, dağın eteklerinde biriken kar ve yağmur sularını bünyesinde barındıran toprağın etkisiyle yetişiyor. Göletlerde toplanan suyla sulanan pirincin hasadı ekim ayından itibaren sürerken bu yılki mevsimsel yağışlar hem hasadı geciktirdi hem de önemli kayıplara neden oldu.

Hasat süreci ve yöntemler:

Karacadağ pirincinin biçimi iki farklı yöntemle yapılıyor. Ulaşılabilir, düz parsellerde biçerdöver kullanılırken, dağlık ve taşlık arazilerde makinelerin giremediği alanlarda köylüler imece usulüyle elle biçim gerçekleştiriyor. Biçim sonrası ürün patozlanıyor, kurutulduktan sonra fabrikaya gönderiliyor. Üreticiler, ekim biçimindeki bu çeşitliliğin hem verimi hem de iş gücünü etkilediğini belirtiyor.

Üreticilerden alınan bilgiye göre ekim alanları küçük parseller halinde değerlendiriliyor; örneğin bir üretici yaklaşık 500 dönüm arazide ekim yaptıklarını ifade etti. Hasadın bazı bölümleri hâlâ sürerken, yağışlara bağlı olarak ürünün bazı kısımlarında düşme ve çürüme görüldü.

Üreticilerin değerlendirmesi:

Üretici Mustafa Çubuk, Karacadağ pirincinin organik ve benzersiz bir lezzete sahip olduğunu vurgulayarak, "sürülmeyen tarlada, taşların arasında yetişen bir pirinç" ifadesini kullandı. Çubuk, ürünün yurt içi ve yurt dışından sipariş aldığını, bölgedeki yüzlerce köyün arazilerinin değerlendirildiğini belirtti.

Mehmet Çubuk ise suyun Karacadağ'dan geldiğini, toprakların bu pirinci farklılaştırdığını söyledi. Bu yıl yağışların etkisiyle ürünün neredeyse yarısına yakın zarar olduğunu ifade eden Mehmet Çubuk, müşterilerin pirincin lezzetinden memnun olduğunu anlattı. Üreticiler biçerdöverin giremediği alanlarda el ile biçim yaptıklarını, ardından patoz ve kurutma işlemleri uyguladıklarını aktardı.

Üreticiler zarar miktarını yaklaşık 60-70 ton olarak hesaplıyor; bunun maddi karşılığı ise yaklaşık 5-6 milyon lira civarında görülüyor. Pazar fiyatı ise kilogram bazında yaklaşık 150-160 lira olarak verildi. Tüm bu zorluklara rağmen bölge üreticileri, Karacadağ pirincinin talep görmesi ve yerel ekonomiye katkı sağlaması nedeniyle hasadı sürdürmeye devam ediyor.

Diyarbakır'ın tescilli Karacadağ pirinci hem biçerdöver, hem de imece usulü biçiliyor