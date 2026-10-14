Karacasu'da çıkan yangında kurtarılan baba da yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi:

Aydın'ın Karacasu ilçesi Çamarası Mahallesi'nde geçtiğimiz gece meydana gelen ev yangınında, evde bulunan Mehmet Çınar, eşi Meryem Çınar ve oğulları Tayfun Çınar duman ve alevlerin arasında kaldı. Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların ilk müdahalesinin ardından olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve aile bireyleri ekipler ile vatandaşların yardımıyla evden çıkarıldı. Üç kişide de vücutlarında yanıklar oluşması üzerine, hepsi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi, cenaze ve soruşturma:

Hastanede sürdürülen tedaviler sırasında önce Meryem Çınar hayatını kaybetti ve cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Saatler sonra tedavisi devam eden oğlu Tayfun Çınar da yaşamını yitirdi. Yangında alevlerin arasında kalarak ağır yaralanan 55 yaşındaki Mehmet Çınar için doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Çınar'ın cenaze işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çamarası Mahallesi'nde eşi ve oğlunun yanına defnedileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma ise geniş çaplı olarak sürüyor; yetkililer yangının çıkış nedeni ve olayın tüm ayrıntılarını belirlemeye çalışıyor.

(OLAYA AİT ARŞİV FOTO)- AYDIN’IN KARACASU İLÇESİNDE ÇIKAN EV YANGININDA YARALANAN VE MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYAN ANNE MERYEM ÇINAR VE OĞUL TAYFUN ÇİNAR'IN ARDINDAN, HASTANEDE TEDAVİSİ DEVAM EDEN 55 YAŞINDAKİ BABA MEHMET ÇINAR DA YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ.