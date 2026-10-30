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Karadeniz Ereğli'de motor bölümüne saklanan yavru kedi itfaiyenin çalışması sırasında kaçtı

Karadeniz Ereğli'de park halindeki bir otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiyenin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sırasında bulunduğu yerden çıkarak uzaklaştı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karadeniz Ereğli'de motor bölümüne saklanan yavru kedi itfaiyenin çalışması sırasında kaçtı

olay yeri ve ihbar:

Olay, Karadeniz Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halis Bulvarında meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

itfaiyenin müdahalesi:

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen Karadeniz Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri, motor bölümüne giren yavru kediyi çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler, motor aksamı ve dar boşluklar nedeniyle dikkatli bir müdahale gerçekleştirdi ve yaklaşık 1 saat boyunca kurtarma çabalarını sürdürdü.

kurtarma çabalarının sonucu:

Çalışmalar sürerken, motor bölümünde saklanan yavru kedi bir süre sonra bulunduğu yerden çıktı ve aracın yanından kaçarak uzaklaştı. Ekipler, kedinin kendi imkânlarıyla kaçması üzerine müdahaleyi sonlandırdı.

Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmese de, yetkililer benzer durumlarda vatandaşların önce profesyonel ekipleri haberdar etmesi gerektiğini belirtiyor. Motor ve araç çevresindeki küçük hayvanların fark edilmeden zarar görmemesi için araç sahiplerine dikkatli olmaları önerildi.

Otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi 1 saatlik uğraşın ardından çıktı

Otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi 1 saatlik uğraşın ardından çıktı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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