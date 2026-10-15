Karadeniz Ereğli'de yağış sonrası istinat duvarı çöktü; üç katlı bina tahliye edildi

Ereğli'de heyelan sonrası tahliye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan sağanak, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi'nde heyelana yol açtı. Bölgedeki istinat duvarı yıkandı ve zeminde kayma görüldü.

Olayın gelişimi:

Yaşanan olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bildirimler üzerine olay yerine ulaştı. Ekipler bölgedeki güvenliği sağlamak için güvenlik şeridi çekti.

Alınan önlemler:

Güvenlik önlemlerinin alındığı alanda bulunan üç katlı bir binada ikamet edenler, tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgedeki durum, yetkililerce izlenmeye devam ediyor.

ZONGULDAK'IN EREĞLİ İLÇESİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN HEYELANIN MEYDANA GELDİĞİ BÖLGEDEKİ BİR BİNADA YAŞAYANLAR TAHLİYE EDİLDİ.