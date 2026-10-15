Dolar 49,4141 +0,08%
Euro 55,5532 +0,56%
Bist 12.082,55 -0,29%
Altın Gram 6.630,91 +1,60%
EUR/USD 1,1220 +0,56%
Brent Petrol 104,77 -1,22%
--°

Karadeniz Ereğli'de yağış sonrası istinat duvarı çöktü; üç katlı bina tahliye edildi

Karadeniz Ereğli Sarıkorkmaz Mahallesi'nde şiddetli yağışla oluşan heyelanda istinat duvarı çöktü; üç katlı bina güvenlik amacıyla tahliye edildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Karadeniz Ereğli'de yağış sonrası istinat duvarı çöktü; üç katlı bina tahliye edildi

Ereğli'de heyelan sonrası tahliye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan sağanak, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi'nde heyelana yol açtı. Bölgedeki istinat duvarı yıkandı ve zeminde kayma görüldü.

Olayın gelişimi:

Yaşanan olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bildirimler üzerine olay yerine ulaştı. Ekipler bölgedeki güvenliği sağlamak için güvenlik şeridi çekti.

Alınan önlemler:

Güvenlik önlemlerinin alındığı alanda bulunan üç katlı bir binada ikamet edenler, tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgedeki durum, yetkililerce izlenmeye devam ediyor.

ZONGULDAK&#039;IN EREĞLİ İLÇESİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN HEYELANIN MEYDANA GELDİĞİ BÖLGEDEKİ BİR...

ZONGULDAK'IN EREĞLİ İLÇESİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN HEYELANIN MEYDANA GELDİĞİ BÖLGEDEKİ BİR BİNADA YAŞAYANLAR TAHLİYE EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ayazağa sokakları suya gömüldü: evler ve araçlar zarar gördü
images

Odessa'da süpermarkete düzenlenen hava saldırısı: üç kişi yaralandı, anlar kamer...
images

İznik’te Kara Dere'nin taşkını Çakırca'yı ev ve tarlalarıyla vurdu
images

Tüp parlamasıyla alevlenen ev itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Odessa'da süpermarkete düzenlenen hava saldırısı: üç kişi yaralandı, anlar kamerada

İznik’te Kara Dere'nin taşkını Çakırca'yı ev ve tarlalarıyla vurdu

Tüp parlamasıyla alevlenen ev itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Kars'ta araç sayısı 57 bin eşiğine dayandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor