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Yüksek rakımlarda kışın ilk habercisi: karla uyanan İnegöl

İnegöl'ün yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü; şehir merkezinde yağmur devam ederken Kayapınar ve kırsal mahalleler beyaza büründü.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 17:59

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 18:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Yüksek rakımlarda kışın ilk habercisi: karla uyanan İnegöl

İnegöl'de mevsimin ilk karı etkili oldu:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde son günlerde düşen hava sıcaklıkları, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışını beraberinde getirdi. Şehir merkezinde ise yağmur etkisini sürdürürken, kırsal alanlarda beyaz örtü oluştu.

yüksek kesimlerde kar yağışı:

İnegöl'ün yüksek kesimleri soğuyan hava nedeniyle karla kaplandı. Özellikle ilçenin kırsal mahallelerinden Kayapınar kıvamlı kar yağışının etkili olduğu noktalar arasında yer aldı ve yer yer beyaz örtü oluştuğu bildirildi.

şehir merkezinde yağmur sürüyor:

İnegöl şehir merkezinde ise yağış yağmur şeklinde devam ediyor; sıcaklıklar kırsal ve yüksek rakımlı bölgelere göre daha yüksek kaldığı için kar gökyüzünden yağmura dönüştü. Uzmanların değerlendirmelerine göre sonbaharın ortasında görülen bu yağış, yükseklerde kış koşullarının habercisi niteliğinde.

Vatandaşlar, özellikle kırsal kesimlerde ulaşımda dikkatli olunması konusunda uyarılırken, yetkililer gelişmelere göre gerekli tedbirleri alıyor.

BURSA&#039;NIN İNEGÖL İLÇESİNDE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI GÖRÜLDÜ. KIRSAL KAYAPINAR MAHALLESİ'NE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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