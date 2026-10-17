karasu'da ahır sel sularına teslim oldu, hayvanlar kamerada mahsur kaldı

karasu'da sel sularına teslim olan ahırda hayvanların bekleyişi

Sakarya'da etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından Karasu ilçesinde bir ahır kısa sürede sel sularıyla doldu. Olay, ilçenin Aziziye Mahallesi ile Gazi Caddesi adresinde gerçekleşti ve tarım-hayvancılık tesislerinde ciddi endişe yarattı.

ahırdaki durum:

Taşkın sonucu ahırın içine dolan su, onlarca büyükbaş hayvanın bel seviyesine kadar yükselmesine neden oldu. Su birikintisinin ortasında kalan hayvanlar, tahliye ve müdahale öncesinde dışarı çıkamayarak mahsur kaldı.

kayıt ve müdahale:

Ahırdaki suyun tahliye edilmesiyle birlikte su boşaldığı bildirildi; ancak o ana kadar yaşanan çaresiz bekleyiş cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. O görüntüler, selin yerel hayvancılık üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Sakarya genelinde derelerin taşmasıyla oluşan sel, bölgedeki tesislerde hasara yol açtı ve dikkat çekici görüntüler oluştu.

Yetkililer ve bölge sakinleri arasında yaşanan panik anları ve müdahale sürecine dair ayrıntılar yerel kaynaklarca takip edilirken, ekiplerin benzer olayların tekrarlanmaması için alınacak önlemler üzerinde çalıştığı belirtildi.

SU BİRİKİNTİSİNİN ORTASINDA KALAN HAYVANLARIN ÇARESİZ BEKLEYİŞLERİ CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.