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Karadeniz'de ikmal hattına darbe: iki Ukrayna bandıralı kargo gemisi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de askeri malzeme taşıdığı belirtilen iki Ukrayna bandıralı kargo gemisinin vurulduğunu açıkladı; deniz trafiği riskte.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karadeniz'de ikmal hattına darbe: iki Ukrayna bandıralı kargo gemisi vuruldu

Rusya, Karadeniz'de gemileri vurduğunu bildirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de askeri malzeme taşıdığı belirtilen iki Ukrayna bandıralı kargo gemisinin vurulduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında saldırıların, Ukrayna ordusuna ikmal sağlandığı iddia edilen hedeflere yönelik olduğu kaydedildi.

Saldırının hedefleri ve gerekçesi:

Açıklamaya göre operasyon kapsamında Chornomorsk Limanı'ndaki yakıt depolama tesisleri hedef alındı. Ayrıca Harkov bölgesinde bir elektrik trafo merkezinin vurulduğu bildirildi. Rusya, bu noktaların Ukrayna askeri lojistiğine hizmet ettiğini belirtiyor.

Bölgedeki deniz trafiği ve güvenlik riskleri:

Bu gelişme, Karadeniz'deki deniz trafiği ve bölgesel güvenlik risklerini yeniden gündeme getirdi. Ticari seyrüsefer ve ikmal hatlarında belirsizlikler artarken, bölgedeki lojistik akış olumsuz etkilenebilir. Denizcilik şirketleri ve yetkililer, hareketlerini bu yeni riskler doğrultusunda şekillendirmek zorunda kalabilir.

Resmi açıklama dışında henüz bağımsız bir doğrulama ve detaylı hasar bilgisi paylaşılmadı; olayın bölgede yaratacağı etkiler izleniyor.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de askeri malzeme taşıdığı belirtilen Ukrayna bandıralı iki kargo gemisinin vurulduğunu açıkladı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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