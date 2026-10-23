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Italiano: namağlup Avrupa serüveninde zorlu gruptan alınan değerli puan

Vincenzo Italiano, Crystal Palace ile 2-2 biten maçta alınan puanın değerli olduğunu, Miretti'nin 1-2 hafta yokluğunun rotasyon gerektirdiğini vurguladı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 01:27

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Italiano: namağlup Avrupa serüveninde zorlu gruptan alınan değerli puan

maç değerlendirmesi

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Beşiktaş ile Crystal Palace arasında oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı. Teknik direktör Vincenzo Italiano müsabakanın ardından alınan puanın önemine vurgu yaptı ve takımın hala namağlup olduğunu hatırlattı. İlk yarının iyi geçtiğini, ikinci yarıya istenilen başlangıcın yapılamadığını ve Ümit'in atılmaması durumunda galip de gelinebileceğini ifade etti.

sakatlık ve rotasyon planı:

Karşılaşmanın 39. dakikasında sakatlanan Miretti, yerini Salih Özcan'a bıraktı. Italiano, takvimin sıkışık olmasının sakatlık riskini artırdığını, Miretti'nin yaklaşık 1 veya 2 hafta forma giyemeyeceğini belirtti. Geçen hafta Hoffenheim karşılaşmasında da Orkun'un kaybedildiğini anımsatan teknik adam, bu yüzden rotasyon yapmak zorunda kaldıklarını ve her oyuncuyu oyunun içine katmanın önemine değindi.

fikstür yoğunluğu ve oyun düzeni:

İtalyan çalıştırıcı, lig ve Avrupa maçlarının pazartesi-perşembe şeklindeki diziliminin zorlayıcı olduğunu; 3 gün ara'nın yeterli olmadığını vurguladı. 70. dakikadan sonra Vlahovic, Cerny, Olaitan ve Murillo gibi isimlerin oyuna alınmasının maçın seyrini değiştirmeyi amaçladığını söyledi. Bununla birlikte son dönemde yenen basit gollerin farkında olduklarını, bu sorunu çözmek için çalışmalarını sürdüreceklerini aktardı.

Saha kenarında sürekli hareketli olmasının nedenini oyuncularını uyarmak ve sahada beklenmedik durumlara anında müdahale etmek olarak açıklayan Italiano, sağlığı el verdiği sürece bu tutumunu sürdüreceğini belirtti. Teknik adam takımın gruptan çıkabilecek potansiyelde olduğunu vurgulayarak ligdeki zorlu karşılaşmalara kazanarak hazırlanmak istediklerini söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Crystal Palace maçı ardından yaptığı açıklamada...

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Crystal Palace maçı ardından yaptığı açıklamada, dinamik, iyi bir takıma karşı lig aşamasında önemli bir puan aldıklarını söyledi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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