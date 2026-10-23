Çorum’da zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı

Kaza detayı:

Çorum'un Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada dört kişi yaralandı. Olayda, Ö.K. yönetimindeki 19 BJ 323 plakalı araç ile A.E. idaresindeki 19 AE 329 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç savrularak yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile çarptı ve çevrede maddi hasara yol açtı.

oluşan hasar ve etki:

Çarpmanın şiddetiyle bir elektrik trafosu, bir çöp konteyneri ile bir apartmanın bahçe duvarında hasar oluştu. Görgü tanıkları ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Kazada yaralananlar arasında sürücüler Ö.K. ve A.E. ile araçlardaki yolcular B.Ş. ve S.V. bulunuyor.

müdahale, nakil ve soruşturma:

Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar, biri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere kentteki özel bir hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle Eşref Hoca Caddesi'ndeki ulaşım, kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasına kadar polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde delil toplama ile ifadeleri alma çalışmaları sürüyor.

ÇORUM'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI