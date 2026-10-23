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Eyüpsultan'da kolon sesleri tahliyeye yol açtı; 5 katlı bina mühürlendi

Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi 1. Hilal Sokak'ta kolonlardan ses gelmesi üzerine ekipler 5 katlı binayı tahliye edip mühürledi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 01:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eyüpsultan'da kolon sesleri tahliyeye yol açtı; 5 katlı bina mühürlendi

Olayın gelişimi:

İstanbul Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi 1. Hilal Sokak üzerinde akşam saatlerinde yaşanan olayda, binada oturan vatandaşların kolonlardan ses gelmesi yönündeki ihbarı üzerine polis, sağlık ve zabıta ekipleri ile belediye mühendisleri bölgeye sevk edildi.

Belediye mühendislerinin saha incelemesi sonucunda, sokakta bulunan 5 katlı binanın riskli olduğuna karar verildi. Karar sonrası binadaki vatandaşlar güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, binaya girilmemesi için zabıta ekiplerince çevre bariyerle kapatıldı.

Tahliye ve mühürleme:

İnceleme ile risk tespit edilen yapı, zabıta tarafından tedbir amaçlı mühürlendi. Olay yerinde sağlık ekipleri de hazır bulundu; süreç boyunca tahliye edilenlerin güvenliği ön planda tutuldu.

Yetkililer, binanın yıkım tarihine ilişkin kararın yapılacak detaylı incelemeler sonucunda belirleneceğini bildirdi. Çevrede alınan önlemler ve mühürleme uygulaması, olası bir can ve mal kaybını önlemeye yönelik olarak kayda geçti.

Olayla ilgili olarak çalışmaların sürdüğü, bölgedeki bariyer ve mühürleme uygulamasının kontrollü olarak devam ettiği öğrenildi.

Eyüpsultan’da 5 katlı riskli bina tahliye edilerek mühürlendi

Eyüpsultan’da 5 katlı riskli bina tahliye edilerek mühürlendi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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