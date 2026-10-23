Bursa'da uygulama kaçışı lamba direğinde son buldu: sürücü 'babamdan habersiz aldım' dedi

olayın detayları:

Bursa merkez Yıldırım ilçesi Gökdere Bulvarı üzerinde gerçekleşen olayda, 16 ATK 997 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Anıl Ç., uygulama yapan polis ekiplerini görünce durakladı. İddialara göre sürücü aracını geri vitese takıp kaçmaya çalıştı; bu esnada aracın ön kısmı trafik lambasına çarparak durdu.

Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüyü muhafaza altına aldı. Bölgeye sevk edilen trafik polislerinin yaptığı kontrollerde sürücünün 1,54 promil alkollü olduğu tespit edildi ve kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.

sürücünün ifadesi:

Alkol testi sırasında polislerle konuşan sürücü, "Abi arabayı babamdan habersiz çaldım, haber verin. Yazık günah adama. Suç işlemedim, daraldım burada. Kaçacak bir durumum yok" şeklinde ifade verdi. Bu sözler ve kaza anı anbean kayda geçti.

yasal işlem ve sonuç:

Olay sonrası yapılan incelemede sürücü hakkında üç farklı maddeden toplam 420 bin lira para cezası uygulandı. Sürücü, gerekli işlemlerin yapılması için karakola götürüldü ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BURSA'DA UYGULAMA YAPAN POLİS EKİPLERİNİ GÖREN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, ARACINI GERİ VİTESE TAKARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI. BU SIRADA TRAFİK LAMBASINA ÇARPAN SÜRÜCÜ POLİS EKİPLERİNE, "ABİ ARABAYI BABAMDAN HABERSİZ ÇALDIM, HABER VERİN" DEDİ. İLGİNÇ ANLAR KAMERAYA YANSIDI.