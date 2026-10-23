Dolar 49,7259 +0,01%
Euro 55,8288 +0,13%
Bist 11.220,37 -3,08%
Altın Gram 6.443,66 -0,74%
EUR/USD 1,1222 +0,00%
Brent Petrol 113,46 +0,26%
--°

Bursa'da uygulama kaçışı lamba direğinde son buldu: sürücü 'babamdan habersiz aldım' dedi

Bursa'da polis uygulamasından kaçarken trafik lambasına çarpan sürücü Anıl Ç., 1,54 promil alkollü bulundu; 'babamdan habersiz aldım' dedi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 03:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da uygulama kaçışı lamba direğinde son buldu: sürücü 'babamdan habersiz aldım' dedi

olayın detayları:

Bursa merkez Yıldırım ilçesi Gökdere Bulvarı üzerinde gerçekleşen olayda, 16 ATK 997 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Anıl Ç., uygulama yapan polis ekiplerini görünce durakladı. İddialara göre sürücü aracını geri vitese takıp kaçmaya çalıştı; bu esnada aracın ön kısmı trafik lambasına çarparak durdu.

Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüyü muhafaza altına aldı. Bölgeye sevk edilen trafik polislerinin yaptığı kontrollerde sürücünün 1,54 promil alkollü olduğu tespit edildi ve kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.

sürücünün ifadesi:

Alkol testi sırasında polislerle konuşan sürücü, "Abi arabayı babamdan habersiz çaldım, haber verin. Yazık günah adama. Suç işlemedim, daraldım burada. Kaçacak bir durumum yok" şeklinde ifade verdi. Bu sözler ve kaza anı anbean kayda geçti.

yasal işlem ve sonuç:

Olay sonrası yapılan incelemede sürücü hakkında üç farklı maddeden toplam 420 bin lira para cezası uygulandı. Sürücü, gerekli işlemlerin yapılması için karakola götürüldü ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BURSA&#039;DA UYGULAMA YAPAN POLİS EKİPLERİNİ GÖREN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, ARACINI GERİ VİTESE TAKARAK KAÇMAYA...

BURSA'DA UYGULAMA YAPAN POLİS EKİPLERİNİ GÖREN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, ARACINI GERİ VİTESE TAKARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI. BU SIRADA TRAFİK LAMBASINA ÇARPAN SÜRÜCÜ POLİS EKİPLERİNE, "ABİ ARABAYI BABAMDAN HABERSİZ ÇALDIM, HABER VERİN" DEDİ. İLGİNÇ ANLAR KAMERAYA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum’da zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı
images

Eyüpsultan'da kolon sesleri tahliyeye yol açtı; 5 katlı bina mühürlendi
images

Bingöl'de uyuşturucu ticaretine darbe: bir kişi tutuklandı
images

Kolonlarda tedirginlik: Eyüpsultan'da 5 katlı bina tahliye edilip mühürlendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çorum’da zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı

Eyüpsultan'da kolon sesleri tahliyeye yol açtı; 5 katlı bina mühürlendi

Italiano: namağlup Avrupa serüveninde zorlu gruptan alınan değerli puan

Dwight McNeil: Beşiktaş'ta atmosfer ve reaksiyon takımın gücünü gösterdi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi