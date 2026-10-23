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Bingöl'de uyuşturucu ticaretine darbe: bir kişi tutuklandı

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube'nin operasyonunda, uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanan şüpheli adli süreç sonunda tutuklandı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 00:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bingöl'de uyuşturucu ticaretine darbe: bir kişi tutuklandı

Bingöl'de uyuşturucu ticaretine darbe: bir kişi tutuklandı

Bingöl'de yürütülen narkotik çalışmalarında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonucu bir kişi yakalandı. Şüpheli, adli makamların işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

operasyonun ayrıntıları:

Emniyet kaynakları, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmanın hedef odaklı olduğunu belirtti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla işlem yapılan şahıs, yetkililerce adli mercilere sevk edildi.

soruşturma ve emniyetin açıklaması:

Adli süreç tamamlanmasının ardından mahkeme kararıyla şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, şehirde huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edeceklerini bildirerek benzer suçlarla mücadelenin sürdürüleceğini vurguladı.

Gelişme, yerel güvenlik güçlerinin narkotik suçlarla mücadeledeki operasyonel adımlarının bir sonucu olarak kayda geçti. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve gerekli hukuki süreçlerin işletildiğini belirtti.

BİNGÖL’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 KİŞİ TUTUKLANDI

BİNGÖL’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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