Karadeniz'de tahıl sevkiyatını güvence altına alma çabaları sürüyor

Rubio'nun açıklamaları Karadeniz gündemini öne çıkardı

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Atlanta'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Karadeniz'de gemilere yönelik saldırıların küresel gıda ve enerji güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı. Rubio, bu alanda çözüm arayışlarının sınırlı bir ateşkes üzerinden yoğunlaştığını söyledi ve bölgedeki tahıl sevkiyatlarının tekrar harekete geçirilmesinin öncelik olduğunu belirtti.

Türkiye'nin önerileri inceleniyor:

Rubio, uluslararası aktörlerin sunduğu önerilere işaret ederek, "Türkiye’nin bu kapsamda yaklaşık bir veya iki hafta önce bize ilettiği önerileri inceliyoruz. Bu önerileri değerlendirmeye devam edeceğiz. Böyle bir anlaşmaya varmak istiyoruz. Bu, savaşı sona erdirmez ancak en azından savaşın belirli bir boyutunu çözüme kavuşturur" şeklinde konuştu. Ayrıca Türkiye ve Hindistan gibi ülkelerin tahıl koridorlarının açılmasına yönelik çözüm önerileri sunduğunu ifade etti.

Rubio, söz konusu ateşkesin kapsamının sınırlı olacağını; amaçlarının savaşı bitirmek değil, en azından Karadeniz üzerinden gerçekleştirilen tahıl sevkiyatlarının ve bununla bağlantılı olarak gıda güvenliğinin korunması olduğunu vurguladı. ABD'nin bu tür bir anlaşmanın garantörü veya kolaylaştırıcısı olma konusunda artan bir ilgi gördüğünü belirtti.

Diplomasi, Lavrov görüşmesi ve bölgesel riskler:

Toplantı marjında kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Rubio, Sergey Lavrov'un toplantıya davet edilmesinin gerektiğini savundu ve Moskova ile doğrudan temas kurulmadan diplomasinin sonuca ulaşmasının güç olduğunu ifade etti. Ukrayna'daki çatışmayı "son derece acımasız ve yıkıcı" olarak nitelendiren Rubio, sabotaj girişimleri ve NATO hava sahasına giren insansız hava araçları gibi olayların çatışmanın başka ülkelere yayılma riskini artırdığını aktardı.

Rubio, bu krizden özellikle Afrika kıtasının ağır biçimde etkilendiğini ve durumun bir de enerji boyutu bulunduğunu hatırlattı. Ülkelerin tüm çıkarlarının örtüşmeyeceğini, ancak ortak çıkarların bulunduğu alanlarda iş birliğinin önem taşıdığını vurgulayarak, "Hepimiz bu zorluklarla karşı karşıyayız, bunları aşmak için birlikte çalışmalıyız" dedi.

Rubio ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki ay yapılabilecek APEC toplantısında ya da aralık ayında Miami'de Trump'a ait Doral golf tesisinde düzenlenmesi planlanan G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya gelme ihtimalinin ele alındığını belirtti. Putin'in G20 zirvesine katılımı konusunda kesin bir taahhüt olmadığını, ancak böyle bir toplantı gerçekleşirse Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de davet edilebileceğini sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Karadeniz'de saldırıların durdurulması ve tahıl sevkiyatlarının güvence altına alınmasına yönelik muhtemel ateşkes anlaşması hakkında, "Türkiye'nin bu kapsamda yaklaşık bir veya iki hafta önce bize ilettiği önerileri inceliyoruz. Bu önerileri değerlendirmeye devam edeceğiz. Böyle bir anlaşmaya varmak istiyoruz. Bu, savaşı sona erdirmez ancak en azından savaşın belirli bir boyutunu çözüme kavuşturur" dedi.