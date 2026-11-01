Çifte vatandaşlar Eskişehir'de Bulgaristan cumhurbaşkanlığı ikinci turunda oy kullandı

Çifte vatandaşlar Eskişehir'de sandık başına gitti

Eskişehir'de yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Oy verme işlemleri sabah saat 07.00 itibarıyla başladı; işlemlerin akşam 20.00'ye kadar süreceği bildirildi. Kentte yaşayan seçmenlerin oy kullanabilmesi için iki merkez oluşturuldu.

Sandık düzeni ve oy kullanma süreci:

Oy kullanma için Odunpazarı ilçesindeki Gazi Yakup Satar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tepebaşı ilçesindeki Avukat Şahap Demirel İlkokulu'nda olmak üzere toplam iki sandık kuruldu. Sabahın erken saatlerinde sandık görevlileri tarafından seçmenlerin kimlik ve pasaport kontrolleri yapıldı. Gerekli kontrollerin ardından seçmenler, görevliler nezaretinde elektronik ortamda kurulan kabinlerde oylarını kullandı.

Dernek başkanının değerlendirmesi:

Eskişehir Balkan Göçmenleri Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Habibe Aydın, bölgede yaklaşık 4 bin çifte vatandaş bulunduğunu belirtti. Aydın, seçimde Türk adayın olmamasının etkisiyle katılımın beklentilerin altında kaldığını söyledi: 'Türk aday olmaması dolayısıyla sandığa gitme oranımız düşük kaldı.' Geçen seçimde yaklaşık yüzde 22 civarında katılım olduğunu anımsatan Aydın, 2021'de Türk aday olması nedeniyle o dönem katılımın daha yüksek olduğunu vurguladı ve tüm çifte vatandaşları sandığa sahip çıkmaya çağırdı.

Yerel yetkililer, oy verme saatlerinin sona ermesinin ardından sayım işlemlerinin başlayacağını ve sonuçların ilgili mercilere iletileceğini bildirdi.

Eskişehir'de çifte vatandaşlar Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti