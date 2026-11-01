Eskişehir'de iki sandıkta Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanımı başladı

Sandıklar ve oy verme işlemi:

Eskişehir'de yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Oy verme işlemleri sabah saat 07.00'de başladı ve görevliler işlemlerin 20.00'ye kadar süreceğini bildirdi.

Eskişehir'de oy kullanabilmeleri için Odunpazarı ilçesindeki Gazi Yakup Satar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tepebaşı ilçesindeki Avukat Şahap Demirel İlkokulu'nda olmak üzere toplam iki sandık kuruldu. Sandık görevlileri, oy verme öncesinde seçmenlerin kimlik ve pasaport kontrollerini yaptı; seçmenler görevliler nezaretinde, elektronik ortamda kurulan kabinlerde oylarını kullandı.

Katılım oranı ve dernek açıklamaları:

Eskişehir Balkan Göçmenleri Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Habibe Aydın, şehirde yaklaşık 4 bin çifte vatandaş bulunduğunu belirtti. Aydın, bu turda Türk bir adayın yer almamasının katılımı düşürdüğünü ifade ederek geçen seçimde yaklaşık %22 civarında sandığa gitme oranı gerçekleştiğini ve bu seçimin de benzer düzeyde seyrettiğini söyledi.

Aydın, 2021'de Türk aday olması durumunda katılımın daha yüksek olduğunu hatırlatarak, tüm çifte vatandaşları sandığa çağırdı ve demokratik haklarına sahip çıkmaya davet etti.

ESKİŞEHİR'DE YAŞAYAN ÇİFTE VATANDAŞLAR, BULGARİSTAN'DAKİ CUMHURBAŞKANI VE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI SEÇİMİNİN 2'NCİ TURU İÇİN SANDIK BAŞINA GİTTİ.