Üstel'in seçim mesajı: istikrar, hizmet ve 15 bin konut hedefi

Üstel'in ziyaretleri ve aday açıklamaları:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek genel ve yerel seçimler öncesinde Dikmen, Çatalköy ve Karşıyaka ilçelerinde partililerle bir araya geldi. Üstel, UBP’nin 18 belediyede 18 adayla seçimlere hazır olduğunu ve çalışmaların birlik içinde sürdüğünü belirtti.

"Yine seçimlerden güçlü iktidar olarak çıkacağız, istikrarı sürdüreceğiz ve halkımıza daha büyük hizmetler sunacağız" sözleriyle hedefini vurgulayan Üstel, partisinin gerçekleştirdiği yatırımlar, tamamlanan projeler ve yeni dönem hedefleriyle halkın karşısına çıktıklarını ifade etti.

Muhalefete çağrı ve hesap önerisi:

Üstel, muhalefetin hesap sorma söylemlerine yanıt verirken hükümetin hesap vermekten kaçmadığını söyledi. "Bizim hesap veremeyeceğimiz hiçbir konu yoktur. Biz hesap vermeye de hesap sormaya da hazırız." diyen Üstel, "Gelin, 2020 yılından itibaren yapılanları incelemek üzere bir komite kuralım" çağrısında bulundu.

Siyasetin yalnızca suçlamalar ve eleştiriler üzerinden yürütülemeyeceğini belirten Üstel, siyasi partilerin halkın karşısına sundukları hizmetler ve projelerle değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Muhalefetin ülkenin geleceğine ilişkin somut projeler ortaya koyamadığını iddia eden Üstel, seçimlerin söylemden çok hizmet ve icraatla kazanılacağını kaydetti.

Parti içi birlik ve hizmet vurgusu:

UBP’nin güçlü örgüt yapısı ve ortak hedefinin seçim başarısı olduğunu dile getiren Üstel, "UBP’nin başarısını kimsenin gölgelemeye hakkı yoktur. Hiç kimseye tavizimiz yok. Ancak sabırlıyız. Çünkü halkımıza bir sözümüz var" ifadelerini kullandı. Hükümetin beş yıldır ülkenin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği yatırımların ve hayata geçirilen projelerin halka doğru şekilde anlatılmasının önemine dikkat çekti.

Üstel, partinin hizmet siyasetini sürdüreceğini, beş yıllık icraatlara sahip çıkacaklarını ve ülkeye yeni eserler kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.

Yatırımlar, projeler ve konut hedefi:

Hükümetin yerel yönetimlere ve ülkenin farklı bölgelerine gerçekleştirdiği hizmetlere değinen Üstel, bazı belediyelerin hükümet tarafından yapılan hizmetleri kendi icraatları gibi gösterdiğini eleştirdi. "Yolu biz yaptık, okulu biz yaptık. Ancak yapılan hizmetlerin üzerine kendi isimlerini yazmaya çalışıyorlar. Bir projenin yapılmasında katkınız yoksa çıkıp o eseri sahiplenmeye kalkmayın" diyerek yapılan yatırımların gerçek sahiplerinin halk tarafından bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Gençlerin ülkelerinde yaşamlarını sürdürebilmeleri, ev sahibi olabilmeleri ve aile kurabilmeleri amacıyla hazırlanan konut projelerine değinen Üstel, "Hedefimiz 15 bin konut" ifadesini yineledi. Konut ve kırsal kesim arsası çalışmalarının sürdüğünü belirterek, önümüzdeki süreçte toplumun her kesimine dokunacak yeni açılımlar yapılacağını söyledi.

Aday tanıtımı ve seçim hedefi:

Üstel, UBP’nin büyük aday tanıtım etkinliğinin 7 Kasım tarihinde Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirileceğini açıkladı ve tüm partilileri aileleriyle birlikte etkinliğe davet etti. Tanıtımın bayram ve şölen havasında olacağını belirten Üstel, seçim çalışmalarının birlik ve beraberlik içinde sürdürüleceğini kaydetti.

Son olarak Ünal Üstel, bir kez daha hedeflerini özetleyerek, "Yine seçimlerden güçlü iktidar olarak çıkacağız, istikrarı sürdüreceğiz ve halkımıza daha büyük hizmetler sunacağız." dedi.

KKTC BAŞBAKANI VE UBP GENEL BAŞKANI ÜNAL ÜSTEL, 6 ARALIK’TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK GENEL VE YEREL SEÇİMLER ÖNCESİNDE DİKMEN, ÇATALKÖY VE KARŞIYAKA’DA PARTİLİLERLE BİR ARAYA GELDİ.