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Efeler'de denetimde kaçak tütün ve elektronik sigara operasyonu

Aydın'ın Efeler ilçesinde durdurulan araçta bin 520 paket bandrolsüz sigara ile 221 elektronik sigara bulundu; iki kişi hakkında 5607 sayılı kanun kapsamında işlem yapıldı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 15:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Efeler'de denetimde kaçak tütün ve elektronik sigara operasyonu

Efeler'de kaçakçılık operasyonu

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesinde gerçekleştirilen yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada çok sayıda kaçak ürün ele geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada yetkililer, ele geçirilen malzemelerin bandrolsüz ve piyasaya sürülmeye hazır olduğunu belirtti.

uygulamada araçta çıkan ürünler:

Denetimi yapan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından araçta yapılan aramalarda 1.520 paket bandrolsüz sigara ve 221 adet elektronik sigara bulundu. Ele geçirilen ürünler, muhafaza altına alınarak detaylı inceleme için ilgili birimlere teslim edildi.

şüpheliler ve yürütülen işlem:

Olayla ilgili olarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı devraldı. Ekipler tarafından belirlenen Y.S. ve F.K. isimli iki şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. Soruşturmanın detayları ve ele geçirilen ürünlerin kaynağı yönünde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER.

ELE GEÇİRİLENLER.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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