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Karadenizle ilk tanışma: Nurhaklı çocukların Ordu yolculuğu

Nurhak Kaymakamlığı koordinasyonunda düzenlenen Okul Destek Projesi gezisinde çocuklar Boztepe, Taşbaşı ve sahilde feribot turuyla yeni deneyimler yaşadı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Karadenizle ilk tanışma: Nurhaklı çocukların Ordu yolculuğu

Ordu rotası:

Kahramanmaraş'ta Nurhak Kaymakamlığı koordinasyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülen Okul Destek Projesi kapsamında düzenlenen kültür gezisiyle Nurhaklı öğrenciler Ordu'nun tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etti. Etkinlik, çocukların sosyal, kültürel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlama amacıyla planlandı ve bölgenin doğal güzellikleriyle buluşma fırsatı sundu.

Doğayla ve tarihle buluşma:

Program kapsamında öğrenciler, kentin simge noktalarından Boztepe'ye teleferikle çıkarak Karadeniz manzarasını kuş bakışı izleme imkanı buldu. Grup, ayrıca Tarihi Taşbaşı Mahallesi ile kentteki çeşitli kültürel mekanları gezdi; gezinin son bölümünde sahilde gerçekleştirilen feribot turu çocuklara denizle iç içe keyifli anlar yaşattı.

Sosyal hizmet perspektifi:

Elbistan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Emine Cuma, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde çocukların "yarınların teminatı" olduğunu vurguladı ve bakanlığın politikaları doğrultusunda gençlere sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında destek sağlandığını belirtti. Cuma, "Düzenlediğimiz Ordu gezisi sayesinde çocuklarımız yeni deneyimler elde etti, ufuklarını genişletti ve moral depoladı. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm bizlerin en büyük motivasyon kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Gezi, çocukların gündelik yaşamın dışına çıkarak farklı çevreleri tanıması ve sosyal bağlarını güçlendirmesi açısından önem taşıyor; katılımcıların kazanımları hem eğitimsel hem de duygusal boyutta öne çıktı.

NURHAK KAYMAKAMLIĞI KOORDİNASYONUNDA, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞININ OKUL DESTEK PROJESİ...

NURHAK KAYMAKAMLIĞI KOORDİNASYONUNDA, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞININ OKUL DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN KÜLTÜR GEZİSİYLE NURHAKLI ÇOCUKLAR ORDU’NUN TARİHİ VE TURİSTİK MEKANLARINI GEZDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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