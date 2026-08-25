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Karahantepe'de leoparın sırtındaki 11 bin yıllık kompozit heykel gün yüzüne çıktı

Karahantepe'de Geleceğe Miras Projesi kazılarında, 3 metre çapındaki bir yapının sekinin üzerinde, leoparın sırtında oturan insan figürlü yaklaşık 11 bin yıllık, 70 cm'lik kompozit heykel bulundu.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Karahantepe'de leoparın sırtındaki 11 bin yıllık kompozit heykel gün yüzüne çıktı

Karahantepe'de 11 bin yıllık keşif

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe'de yürütülen Geleceğe Miras Projesi kapsamındaki 2026 sezonu kazılarında, daha önce benzerine rastlanmayan üslupta bir kompozit heykelin gün yüzüne çıkarıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Eser, insan ve hayvan figürünü bir arada betimliyor ve bulunduğu bağlamla birlikte dikkati çekiyor.

heykelin tanımı ve bulunduğu nokta:

Yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı tespit edilen heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor. Eserin yüksekliği 70 santimetre olarak ölçüldü. Heykel, 3 metre çapındaki bir yapının içinde, yapı duvarı boyunca uzanan sekinin üzerinde yerinde bulundu; yapının zemini ise yassı taşlarla kaplıydı.

Bakan Ersoy keşfe ilişkin paylaşımında, "Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz bir heykeli gün yüzüne çıkarttık. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürüttüğümüz 2026 yılı kazılarında, daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulduk" ifadelerini kullandı.

keşfin bilimsel ve kültürel boyutu:

Buluntu, insan ve hayvan tasvirlerinin aynı kompozisyonda işlendiği nadir örneklerden biri olarak öne çıkıyor ve erken dönem toplulukların sembolik dünyası hakkında yeni tartışmalar başlatma potansiyeli taşıyor. Keşfin, insanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni soruların kapısını aralayacağı öngörülüyor.

Bakan Ersoy ayrıca, "Bu özel eser; 3 metre çapında, zemini yassı taşlarla kaplanmış bir yapının duvarı boyunca uzanan sekinin üzerinde bulundu. İnsanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni soruların kapısını aralayan keşfin bilim dünyasında geniş yankı uyandıracağına inanıyorum. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, kazı heyetimize, bilim insanlarına ve sahada özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde değerlendirme yaptı.

2019'da başlayan ve her yıl yeni buluntularla ilerleyen Karahantepe kazılarında 2026 sezonunda açığa çıkarılan bu yapı ve eser, sahadaki araştırmaların sürekliliğiyle birlikte bölgenin arkeolojik önemini yeniden vurguluyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, KARAHANTEPE’DE GELECEĞE MİRAS PROJESİ KAPSAMINDA...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, KARAHANTEPE’DE GELECEĞE MİRAS PROJESİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN KAZILARDA BULUNAN YAKLAŞIK 11 BİN YILLIK KOMPOZİT HEYKELİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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