Karaisalı'da Çotlu Mahallesi'nde orman yangını, müdahale sürüyor

Karaisalı'da orman yangını
Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Çotlu Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ihbar ve sevk süreçleri:
Bildirimin ardından bölgeye, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yönlendirildi. Ekipler yangına hızlı müdahale için koordineli çalışma başlattı.
müdahalenin seyri:
Ekiplerin yangına müdahalesi sahada devam ediyor; yetkililer çevrede güvenlik önlemleri alarak çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili gelişmeler geldikçe paylaşıma açık tutulacak.
ADANA’NIN KARAİSALI İLÇESİNDE ORMAN YANGINI ÇIKTI. EKİPLERİN YANGINA MÜDAHALESİ SÜRÜYOR.
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