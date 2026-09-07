Dolar 48,4285 0,00%
Euro 56,3505 +0,18%
Bist 14.145,50 +0,95%
Altın Gram 6.970,12 -1,39%
EUR/USD 1,1631 +0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Karaisalı'da Çotlu Mahallesi'nde orman yangını, müdahale sürüyor

Çotlu Mahallesi (Karaisalı) sınırlarında orman yangını çıktı. Vatandaşlar 112'yi aradı; Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi, müdahale sürüyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 16:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Karaisalı'da Çotlu Mahallesi'nde orman yangını, müdahale sürüyor

Karaisalı'da orman yangını

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Çotlu Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ihbar ve sevk süreçleri:

Bildirimin ardından bölgeye, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yönlendirildi. Ekipler yangına hızlı müdahale için koordineli çalışma başlattı.

müdahalenin seyri:

Ekiplerin yangına müdahalesi sahada devam ediyor; yetkililer çevrede güvenlik önlemleri alarak çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili gelişmeler geldikçe paylaşıma açık tutulacak.

ADANA’NIN KARAİSALI İLÇESİNDE ORMAN YANGINI ÇIKTI. EKİPLERİN YANGINA MÜDAHALESİ...

ADANA’NIN KARAİSALI İLÇESİNDE ORMAN YANGINI ÇIKTI. EKİPLERİN YANGINA MÜDAHALESİ SÜRÜYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sepetli motosiklet uçuruma yuvarlandı: Arpalıuşağı'nda 3 yaralı
images

Palu'da yol kenarında ağır yaralı bulunan polis memuru yaşamını yitirdi
images

Tepebaşı'nda yalnız yaşayan 58 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
images

Depolardan çıkan milyonlar: kapsüller ve 1 ton 250 kilo sentetik madde ele geçir...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Malaz ile Salur arasındaki yol 27 yıl sonra asfaltla buluştu

Sepetli motosiklet uçuruma yuvarlandı: Arpalıuşağı'nda 3 yaralı

Yaprak sarma geleneği Ulupark'ta rekabete dönüştü

Gençlerin fırçası hedefe ulaştı: 25 öğrenci 25 başarı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti