Karakoçan'da alevler geceyi kararttı: çift yangında yaşamını yitirdi

Karakoçan'da ev yangını:

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü, Ürünlü mezrasında gece saatlerinde bir evde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin ilk değerlendirmesine göre evde bulunan çift, dumandan etkilenmişti.

Müdahale ve can kaybı:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Karakoçan Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü, olayda dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Olayda toplam iki kişi yaşamını yitirdi.

Hasar ve soruşturma:

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma yetkililer tarafından başlatıldı ve incelemeler sürüyor.

ELAZIĞ’IN KARAKOÇAN İLÇESİNDE ÇIKAN EV YANGININDA KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ.