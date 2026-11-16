karakurt viyadüğünde asılı kalan tır, sürücü Sarıkamış'ta tedavi altında

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen kazada, Erzurum'dan Kars istikametine seyir halinde olan bir tır kontrolden çıkarak viyadüğün refüjlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, Karakurt viyadüğü üzerindeki refüjlerde asılı kaldı ve olay bölgesinde kısa süreli panik yaşandı.

Kaza anı ve tırın durumu:

Olay yerinde görgü tanıklarının bildirdiğine göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır önce refüjlere çarptı, ardından viyadük üzerinde tehlikeli biçimde asılı kaldı. Kazada tırda büyük çapta hasar oluşurken, aracın viyadükten aşağı düşmemesi olası daha büyük bir felaketin önüne geçti.

Müdahale ve yaralının durumu:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Viyadükte tehlikeli konumda kalan araçta ilk müdahale ekiplerce yapıldı; yaralanan sürücü ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

KARS'IN SARIKAMIŞ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN TIR, VİYADÜĞÜN REFÜJLERİNDE ASILI KALDI. FACİADAN DÖNÜLEN KAZADA YARALANAN TIR SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI.