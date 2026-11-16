Maltepe'den İstanbul'a gönüllü bir umut: arama kurtarma köpeği ICE sınavı geçti

Maltepe'den İstanbul'a gönüllü bir umut

Maltepe Belediyesi’nin AFAD koordinasyonunda yürüttüğü köpekli arama kurtarma eğitimleri ilk somut sonucunu verdi. ICE adlı arama kurtarma köpeği ile eğitmeni Burç Bakan, Afyonkarahisar’da düzenlenen eğitim yeterlilik sınavını başarıyla tamamladı. Bu başarı, proje kapsamında yetiştirilen patili ekiplerin afet müdahalesine katkı sağlaması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sınav süreci ve bundan sonraki adım:

Maltepe Belediyesi çatısı altında eğitimini tamamlayan ekip, AFAD tarafından gerçekleştirilen Arama Kurtarma Köpeği Eğitim Yeterlilik sınavlarına katıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ICE eğitim yeterlilik sınavını geçti. Önümüzdeki ay düzenlenecek olan görev yeterlilik sınavını da başarıyla tamamlarsa, ICE ve eğitmeni Burç Bakan resmen İstanbul’un ilk gönüllü arama kurtarma köpeği ve eğitmeni ünvanını alacaklar.

Eğitim programının kapsamı:

Program, muhtemel deprem, enkaz ve kayıp vakalarında kullanılmak üzere köpekleri ve eğitmenlerini gerçekçi koşullara hazırlıyor. Yaklaşık bir yıl süren eğitim boyunca köpekler; temel itaat, sosyalleşme, engel parkuru, denge çalışmaları, tünel geçişleri ile açık alan ve enkaz arama eğitimleri alıyor. Aynı dönemde eğitmenler de afet anında köpekleriyle koordineli hareket edebilmeleri için uygulamalı eğitimlere katılıyor.

Maltepe Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, yerel düzeyde arama kurtarma kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor. Can dostlarının afet eğitimi almasını isteyen Maltepeliler, detaylı bilgi için belediyenin resmi internet adresini ziyaret edebilir ya da telefonla yetkili birimlerden bilgi alabilir.

MALTEPE BELEDİYESİ’NİN AFAD KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTTÜĞÜ "KÖPEKLİ ARAMA KURTARMA EĞİTİMLERİ" İLK MEYVESİNİ VERDİ.