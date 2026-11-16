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Yenimahalle'de narkotik baskını: 12 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Yenimahalle'de 15 Kasım'da düzenlenen operasyonda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla 12 kilo 800 gram esrar, 3 terazi ve 9.050 TL ele geçirildi; 1 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 17:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yenimahalle'de narkotik baskını: 12 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Yenimahalle'de narkotik baskını: 12 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Kasım'da Yenimahalle ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonun sonucunda ele geçirilen deliller ve yürütülen işlemler yetkililerce kamuoyuna bildirildi.

operasyonun bulguları:

Aramada 12 kilo 800 gram esrar, 3 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketleme malzemeleri ve 9 bin 50 lira nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler ve malzemeler incelenmek üzere emniyete götürüldü ve kayıt altına alındı.

şüpheli ve adli süreç:

Operasyon kapsamında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 1 şüpheli yakalandı. Şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği, soruşturmanın savcılık gözetiminde sürdüğü bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdüreceği ve benzer operasyonların devam edeceği yetkililer tarafından vurgulandı. Olayla ilgili inceleme ve delillerin değerlendirilmesine yönelik süreç sürüyor.

Ankara’da narkotik operasyonu: 12 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Ankara’da narkotik operasyonu: 12 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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