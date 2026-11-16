Niğde'de apartman dairesindeki yangında iki çocuk yaralandı

olay ve yaralananlar:

Niğde merkez Kale Mahallesi Sümer Sokak'ta bulunan bir apartmanın üçüncü katında, yabancı uyruklu bir aileye ait dairede yangın çıktı. Olayda L.A. (4) ile N.A. (5) adlı çocukların yaralandığı bildirildi.

yangının çıkış nedeni:

Edinilen bilgiye göre yangın, çocukların çakmakla oynadığı sırada başladı. Aile fertleri yangına ilk anda müdahale ederek söndürmeye çalıştı; ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

müdahale ve soruşturma:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yapıp yaralı çocukları ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yangınla ilgili olarak ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

NİĞDE’DE BİR APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGINDA YARALANAN 2 ÇOCUK TEDAVİ ALTINA ALINDI.