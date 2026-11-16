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Niğde'de apartman dairesindeki yangında iki çocuk yaralandı

Niğde Kale Mahallesi Sümer Sokak'taki apartman dairesinde çıkan yangında, çakmakla oynadığı iddia edilen iki çocuk yaralandı; hastanede tedavi görmekteler.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Niğde'de apartman dairesindeki yangında iki çocuk yaralandı

olay ve yaralananlar:

Niğde merkez Kale Mahallesi Sümer Sokak'ta bulunan bir apartmanın üçüncü katında, yabancı uyruklu bir aileye ait dairede yangın çıktı. Olayda L.A. (4) ile N.A. (5) adlı çocukların yaralandığı bildirildi.

yangının çıkış nedeni:

Edinilen bilgiye göre yangın, çocukların çakmakla oynadığı sırada başladı. Aile fertleri yangına ilk anda müdahale ederek söndürmeye çalıştı; ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

müdahale ve soruşturma:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yapıp yaralı çocukları ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yangınla ilgili olarak ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

NİĞDE’DE BİR APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGINDA YARALANAN 2 ÇOCUK TEDAVİ ALTINA ALINDI.

NİĞDE’DE BİR APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGINDA YARALANAN 2 ÇOCUK TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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