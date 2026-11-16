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Tohumluk patates desteğiyle üretime yön verme hedefi: TOGÜ bölgede iki çeşidi yaygınlaştırıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öncülüğünde Başçiftlik Beyazı ve Güngörbey tohumlukları üreticilere dağıtıldı; amaç yerel patates üretimini geliştirmek.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 17:15

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Tohumluk patates desteğiyle üretime yön verme hedefi: TOGÜ bölgede iki çeşidi yaygınlaştırıyor

Proje ve dağıtım programı:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından yürütülen proje kapsamında, bölge şartlarına uygun Başçiftlik Beyazı ve Güngörbey patates çeşitlerinin tohumlukları üreticilere dağıtıldı. Dağıtım programı Pazar Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirildi ve Tokat Valiliği ile İl Özel İdaresi projenin destekçileri oldu.

Üniversitenin hedefleri:

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitenin bilimsel çalışmaları üretime dönüştürerek bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflediğini ifade etti. Yılmaz, kamu kurumları ve üreticilerle iş birliği içerisinde yürütülen projelerin önemine vurgu yaparak çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Çeşitlerin yaygınlaştırılması ve iş birliği:

Proje sorumlusu Doç. Dr. Yasin Bedrettin Karan, bölgenin iklim ve toprak şartlarına uygun çeşitlerin yaygınlaştırılmasının üreticiler açısından önem taşıdığını belirtti. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tokat Valiliği, TOGÜ Ziraat Fakültesi ve TOGÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle yürütülüyor ve dağıtılan tohumluklarla Tokat'ta patates üretiminin geliştirilmesi hedefleniyor.

Programa TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, rektör yardımcıları, akademisyenler, kurum temsilcileri, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar ve üreticiler katıldı. Katılımcılar, projenin saha uygulamaları ve üretici desteği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Yetkililer, projenin Tokat'ta patates üretimini geliştirmek ve bölgeye uygun çeşitlerin yaygınlaşmasını amaçladığını vurguladı.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOGÜ) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJE KAPSAMINDA, BÖLGE ŞARTLARINA...

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOGÜ) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJE KAPSAMINDA, BÖLGE ŞARTLARINA UYGUN BAŞÇİFTLİK BEYAZI VE GÜNGÖRBEY PATATES ÇEŞİTLERİNİN TOHUMLUKLARI ÜRETİCİLERE DAĞITILDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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