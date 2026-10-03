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Karaman otogarında kavşak çarpışması; sürücü acile kaldırıldı

Karaman'da 100. Yıl Bulvarı otogar kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu sürücü Mustafa T. yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaman otogarında kavşak çarpışması; sürücü acile kaldırıldı

Karaman otogarında kavşak çarpışması; sürücü acile kaldırıldı

Karaman'da Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerindeki otogar kavşağında meydana gelen trafik kazasında bir sürücü yaralandı. İki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu oluşan olayda yaralı sürücü olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

kaza anı ve araçların durumu:

Edinilen bilgiye göre, 71 EV 674 plakalı Volkswagen marka otomobili Doğan D. yönetiyordu. Kavşakta karşı yönden gelen 70 AU 467 plakalı Tofaş marka otomobili ise Mustafa T. idare ediyordu. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savruldu ve çarpışmanın etkisi yerinde gözlemlendi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Çarpışmada yaralanan Mustafa T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis tarafından tahkikat başlatıldı ve olay yerinde gerekli incelemeler yapıldı.

KARAMAN&#039;DA İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ...

KARAMAN'DA İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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