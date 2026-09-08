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Karaman'da gece çarpışmasında araç takla attı

A.İ. idaresindeki 27 AGA 147 plakalı Audi, Mahmudiye Mahallesi'nde park halindeki 70 BG 939 plakalı araca çarpıp takla attı; park sürücüsü A.Ş. yaralandı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaman'da gece çarpışmasında araç takla attı

Mahmudiye Mahallesi'nde gece kaza

Karaman'da gece saatlerinde meydana gelen kazada, park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü ve park halindeki sürücü yaralandı. Olay, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde kaydedildi.

kaza anı ve araçlar:

Edinilen bilgiye göre, A.İ. (23) idaresindeki 27 AGA 147 plakalı Audi marka otomobil, seyir halindeyken bulvarda park halinde bulunan A.Ş. yönetimindeki 70 BG 939 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Audi ters döndü; kazada park halindeki aracın sürücüsü A.Ş. yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü A.Ş., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Takla atan otomobilin sürücüsü A.İ. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili ekiplerin yaptığı inceleme ve ifadesi alınan sürücüler üzerinden tahkikat başlatıldı. Yetkililer, olayın kesin nedeni ve kusur tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

KARAMAN’DA BİR OTOMOBİLİN PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPARAK YOL ORTASINA TERS DÖNMESİ SONUCU MEYDANA...

KARAMAN’DA BİR OTOMOBİLİN PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPARAK YOL ORTASINA TERS DÖNMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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