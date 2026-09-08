Aksu'da alevlerle mücadele sürüyor: çalışmalar kesintisiz devam ediyor

Aksu'daki orman yangınında söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bölgede alevlerin kontrol altına alınması için aralıksız müdahale sürüyor ve çalışmaların odak noktası yangının yayılmasını engellemek.

Müdahale ve kontrol çalışmaları:

Söndürme operasyonları sahada devam ederken, ekipler yangının etkili olduğu alanlarda kontrol ve soğutma işlemlerini önceliklendiriyor. Müdahale biçimleri, yangının seyrine göre değerlendirilip yönlendiriliyor.

Operasyonlar sırasında güvenlik ve koordinasyon unsurları da sürekli takip ediliyor; hedef, alevlerin daha geniş alanlara sıçramasını engellemek ve kontrolü yeniden sağlamaktır.

Bölgedeki durum ve bilgilendirme:

Bölgede alınan tedbirler sürdürülüyor ve yetkililer gelişmeleri yakından izliyor. Halkın güvenliği için gerekli önlemler uygulanmaya devam ediyor.

Yangının kontrol altına alınmasına ilişkin son durum, saha değerlendirmeleri tamamlandıkça paylaşılacak ve ilgili birimler bilgilendirme yapmaya devam edecek.

Aksu'daki orman yangında söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor