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Ev anlaşmazlığı ateşli kavgaya dönüştü: Tokat'ta bir kişi yaralandı

Tokat'ta ev alma anlaşmazlığı nedeniyle sokakta karşılaşan iki akraba arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü; bir kişi bacağından yaralandı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ev anlaşmazlığı ateşli kavgaya dönüştü: Tokat'ta bir kişi yaralandı

Olayın gelişimi:

Tokat'ın Kümbet Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, daha önce ev alma meselesi nedeniyle aralarında husumet olduğu iddia edilen akraba Ü.A. ile A.B. cadde üzerinde karşılaştı.

Karşılaşma sonrası başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddialara göre, tartışma sırasında Ü.A., yanında bulundurduğu silahla A.B.'ye ateş etti ve A.B. bacağından yaralandı.

Sağlık müdahalesi ve hastane sevki:

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı A.B., tedavi için Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, A.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma:

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve olayla ilgili inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadelerine başvurulduğu ve kavganın nedenlerinin araştırıldığı bildirildi.

TOKAT’TA DAHA ÖNCE EV ALMA MESELESİ NEDENİYLE ARALARINDA HUSUMET BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN AKRABALAR...

TOKAT’TA DAHA ÖNCE EV ALMA MESELESİ NEDENİYLE ARALARINDA HUSUMET BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN AKRABALAR ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ BACAĞINDAN YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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