Muhasebe kayıtlarıyla 122 milyon lira aktarımı iddiası: 19 kişi gözaltında

Olayın özeti:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, bir şirketin ödemelerini yöneten muhasebe personelinin usulsüz transferler yaptığı iddiasıyla çalışma başlattı. Şüpheli işlemlerin şirketi 122 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi.

Soruşturmanın kapsamı:

Yapılan incelemede, muhasebe personeli M.A. (36) ile kendisiyle para trafiği bulunan kişilerin kimlikleri belirlendi. Polis, işlemlerin birkaç yıl içinde gerçekleştirildiği ve ödemelerin şüphelilerin hesaplarına aktarıldığına ilişkin bulgular elde etti.

Operasyon ve el koymalar:

İstanbul merkezli, Sinop ve Tokat'ta 4 Eylül tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 19 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı. Adres aramalarında bir ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız tüfek ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Şüphelilerin banka hesaplarına bloke konuldu, ayrıca 5 taşınmaz ve 12 araç hakkında el koyma kararı uygulandı. Soruşturma kapsamında delillerin değerlendirilmesi ve yasal süreç devam ediyor.

İstanbul’da muhasebe personelinden şirkete 122 milyon liralık vurgun iddiası: 19 gözaltı